Россияне Гайтюкевич и Мордасов одержали первую победу на этапе Кубка мира по бобслею

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли первое место в заездах двоек на этапе Кубка мира в Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проходят в латвийском Сигулде. По результатам двух заездов россияне показали 1 минуту 39,23 секунду. Оказавшиеся на втором месте представители Великобритании Брэд Холл и Грег Кэкетт отстали от победителей на 0,10 секунды. Третьими стали австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер, чей результат оказался хуже российского на 0,17 секунды.

Еще одна российская команда в составе Максима Андрианова и Дмитрия Лопина заняла 14 место, отстав от победителей на 0,69 секунды.

Это первая победа для Гайтюкевича и Мордасова на этапах мирового кубка. Латвийский этап завершится 2 января.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса впервые за 15 лет. В финале они обыграли сборную Хорватии. До этого национальная команда страны становилась обладателем Кубка дважды: сначала в 2002-м, а потом и в 2006-м. В командных соревнованиях по теннису именно Кубок Дэвиса считается самым престижным турниром на планете.