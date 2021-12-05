Сборная России по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса впервые за 15 лет

Национальная команда России по теннису обыграла хорватскую Сборную в финальной встрече Кубка Дэвиса. Российские спортсмены победили с общим счетом 2:0 и стали обладателями заветного трофея. Результаты появились на официальном сайте турнира.

Сначала Андрей Рублев выиграл у Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а вскоре и Даниил Медведев победил в схватке с Марином Чиличем (7:6, 6:2).

Завоевать Кубок Дэвиса российским спортсменам удалось в первый раз на 15 лет. До этого национальная команда страны становилась обладателем Кубка дважды: сначала в 2002-м, а потом и в 2006-м. В командных соревнованиях по теннису именно Кубок Дэвиса считается самым престижным турниром на планете.

Ранее сообщалось, что российским теннисистам удалось выйти в финал этого соревнования впервые с 2007 года. В полуфинальном матче Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли команду из Германии — Доминика Кепфера и Яна-Леннарда Штруффа. Однако в финальном состязании победить россиянам не удалось: их обыграла национальная команда из США со счетом 1:4.