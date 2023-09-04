Спорт 04 сентября 2023, 22:33 Россиян допустили до соревнований по плаванию в нейтральном статусе World Aquatics допустила пловцов из России до соревнований в нейтральном статусе Freepik

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Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) разрешило российским и белорусским спортсменам участвовать в состязаниях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Федерация провела опрос, в результате которого 67% опрашиваемых высказались положительно касаемо допуска россиян и белорусов до международных соревнований при определенных обстоятельствах, включая национальных гимнов и флагов.

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Ранее международная федерация гимнастики (FIG) позволила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут участвовать в состязаниях, которые запланированы в 2024 году. Весь процесс должен проходить без связи с Россией или Белоруссией, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами обоих государств.