Россия утвердила состав сборной на Олимпиаду в Токио

Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав национальной сборной на Олимпиаду в Токио. В него вошли 335 спортсменов, рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

«Состав команды утвержден, 335 спортсменов. Мы ждем выступление баскетболистов и закроем заявку», — процитировало Позднякова РИА «Новости».

ОКР утвердил состав сборной в день окончания квалификационного периода. Срок подачи заявок на Игры истекает 5 июля, поэтому в состав команды еще могут внести изменения. В список могут войти и баскетболисты. Их олимпийская квалификация пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля.

Поздняков также сообщил, что 50% спортсменов из российской олимпийской команды полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Часть атлетов ожидает второй инъекции. Глава ОКР отметил, что спортсмены могут использовать любую вакцину из тех, что сертифицированы в РФ. При этом спортсмены, которые тренируются за пределами страны, могут использовать и другие препараты для вакцинации.

Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа.

Японские власти ранее не исключили, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей.