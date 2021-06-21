Власти Японии допустили полное отсутствие зрителей на Олимпиаде в Токио

Власти Японии не исключили, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей при введении режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

Сейчас режим усиленных мер против распространения коронавируса действует в семи префектурах Японии, включая столицу, сообщил ТАСС. Он мягче режима ЧС.

Суга подчеркнул, что приоритет по мере развития ситуации будет отдаваться безопасности.

Правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии власти Японии собираются утвердить в ближайшее время. В частности, они предусматривают, что количество зрителей на стадионах и спортивных объектах не должно быть выше 10 тысяч человек.

По словам японского премьера, местные зрители смогут посещать олимпийские соревнования при условии выполнения ряда требований. Суга добавил, что все посетители стадионов и спортивных объектов Олимпийских игр должны будут носить маски. Громко кричать и скандировать на трибунах зрителям запретят.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Теперь они состоятся 23 июля — 8 августа 2021 года.