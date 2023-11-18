Спорт 18 ноября 2023, 00:23 Россия и Белоруссия не стали платить обязательные взносы в WADA Россия и Белоруссия не заплатили взносы в WADA за 2023 год РИА «Новости»

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Россия и Беллоруссия не сделали обязательных взносов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за этот год. Об этом сообщили на сайте организации.

Информацию о взносах в бюджет предоставили от 13 ноября. Россия должна была внести около 1,27 миллиона долларов, Белоруссия — 46 тысяч долларов. Также WADA не получила взносы от Исландии, Монако и Грузии. Другие государства частично или полностью покрыли свой вклад.

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Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права на проведение Всемирных игр дружбы, потому что у антидопингового агентства РФ нет статуса соответствия. По его словам, соревнования организуют «не в рамках мирового спорта». Также глава организации призвал рассмотреть мероприятие с точки зрения антидопинга и отметил, что система в России якобы «не соответствует кодексу».

В сентябре глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA в отношении антидопингового агентства РФ (РУСАДА).