Роналду стал стоить на €30 млн дешевле из-за коронавируса

Пандемия коронавируса снизила цену на многих звезд мирового футбола — все европейские чемпионаты приостановили. Один из лучших форвардов и полузащитников в истории футбола — португалец Криштиану Роналду — стал стоить на 30 миллионов евро меньше.

По данным агрегатора Transfermarkt, летом 2019 года его цена составляла 90 миллионов евро. Теперь контракт с Роналду оценивается в 60 миллионов евро. Сейчас 35-летний спортсмен занимает седьмую строчку в списке самых дорогих футболистов мира, которые играют в итальянской Серии А.

На первом месте рейтинга расположился одноклубник португальца, игрок «Ювентуса» Пауло Дибала. Его стоимость сейчас составляет 72 миллиона евро. На второй строчке — полузащитник Кристиан Эриксен и форвард Ромелу Лукаку. Они оба защищают цвета «Интера» и стоят 68 миллионов евро. Чуть дешевле стоит защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт — 67,5 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду может стать первым футболистом, который заработал за свою карьеру миллиард долларов.

В связи с пандемией 2019-nCoV практически во всем мире приостановили спортивные соревнования. Из-за разгула коронавируса перенесли Олимпиаду, которая должна была пройти этим летом в Токио. По последним данным, инфекцию подхватили около трех миллионов жителей Земли.