Роналду станет первым футболистом с доходом в миллиард долларов
Португальский игрок Криштиану Роналду окажется первым футболистом, которому удалось заработать один миллиард долларов за свою карьеру. Об этом сообщил сайт Football Italia со ссылкой на Business Insider.
По информации «Русской планеты», Роналду получит один миллиард долларов уже в этом году. Помехой для этого не станет даже пандемия коронавируса, из-за которой футболисту пришлось сократить зарплату на 40%.
Нападающий итальянского клуба «Ювентус» будет третьим спортсменом в мировой истории, заработавшим подобную сумму. Его обошли американский гольфист Тайгер Вудс и боксер-профессионал из США Флойд Мэйвезер.