Роналду станет первым футболистом с доходом в миллиард долларов

По информации «Русской планеты», Роналду получит один миллиард долларов уже в этом году. Помехой для этого не станет даже пандемия коронавируса, из-за которой футболисту пришлось сократить зарплату на 40%.

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» будет третьим спортсменом в мировой истории, заработавшим подобную сумму. Его обошли американский гольфист Тайгер Вудс и боксер-профессионал из США Флойд Мэйвезер.