Спорт 04 января 2023, 23:30 Роналду пропустит две игры «Ан-Насра» Daily Mail: Роналду пропустит две игры клуба «Ан-Насра» из-за ситуации с аутистом Pxhere

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Португальский футболист Криштиану Роналду в ближайших играх не сможет выйти за «Ан-Насру» в саудовской премьер-лиге — он еще не отбыл наложенную Футбольной ассоциацией Англии (FA) дисквалификацию. Такое наказание спортсмен получил за апрельскую ситуацию с подростком-аутистом в Ливерпуле. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время одного из матчей «Манчестера Юнайтед», за который в апреле играл Роналду, он ударил по руке одного из фанатов «Эвертона» и выбил его телефон. Этим фанатом оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра (РАС).

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После произошедшего Роналду извинился, возместил стоимость разбитого телефона и пригласил юного болельщика на матч «Манчестера». Кроме того португалец пожертвовал некоторую сумму организации, оказывающей помощь людям с РАС и их семьям. Но несмотря на это в ноябре FA дисквалифицировала Роналду на два матча. Также футболиста обязали выплатить штраф в 50 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение.

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Незадолго до решения FA стало известно о расторжении контракта между Роналду и «Манчестер Юнайтед», поэтому португалец не успел отбыть дисквалификацию. Согласно правилам FIFA, она действует и в случае перехода игрока в другой клуб.

Ранее Роналду заявил, что приложит усилия, чтобы «Аль-Наср» добился еще больших успехов. Он отметил свое желание открыть для себя новую футбольную лигу в другой стране. В команде португалец будет выступать под седьмым номером.