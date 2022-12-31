Спорт 31 декабря 2022, 02:06 Роналду прокомментировал свой переход в саудовский «Аль-Наср» Португальский форвард Роналду: помогу клубу «Аль-Наср» добиться еще больших успехов Pixabay

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Новый игрок саудовского клуба «Аль-Наср» нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что приложит усилия, чтобы его команда добилась еще больших успехов. В команде Роналду будет играть под седьмым номером, сообщило РИА «Новости».

«Мне не терпится открыть для себя новую футбольную лигу в другой стране. Видение, с которым работает „Аль-Наср“, очень вдохновляет, и я рад присоединиться к своим партнерам по команде, чтобы вместе мы могли помочь клубу добиться еще больших успехов», — заявил форвард.

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Известно, что футболист подписал договор с саудовской командой на 2,5 года как игрок. Далее до 2030 года Роналду будет послом Саудовской Аравии для продвижения заявки на проведение Чемпионата мира 2030 года.

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О новом контракте португальца сообщило издание CBS Sports в ночь на субботу со ссылкой на источники, близкие к клубу. Контракт с «Манчестер Юнайтед» расторгнут в ноябре, после откровенного интервью Роналду о руководстве клуба.