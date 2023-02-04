Спорт 04 февраля 2023, 10:15 Роналду написал первый пост в соцсетях после дебютного гола за «Аль-Наср» Форвард ФК «Аль-Наср» Роналду написал первый пост в соцсети после дебютного гола РИА «Новости»

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Все футболисты ФК «Аль-Наср» приложили огромные усилия, чтобы сравнять счет в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом». Об этом в Twitter написал португальский нападающий Криштиану Роналду.

Матч прошел в пятницу, встреча завершилась со счетом 2:2. Роналду отличился в добавленное время ко второму тайму, реализовав пенальти.

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«Вся команда приложила огромные усилия, чтобы в этом матче добиться важной ничьей. Также я рад, что сумел забить свой первый мяч в первенстве Саудовской Аравии», — написал 37-летний футболист.

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Роналду отметился голом за «Аль-Наср» в своем третьем матче. Издание SportsCenter отметило, что лучшая скорострельность у Роналду была лишь в бытность футболистом «Реала», когда он забил уже в дебютной игре.

В лиссабонском «Спортинге» Роналду забил в пятом матче, в туринском «Ювентусе» — в четвертой встрече.

Роналду стал футболистом «Аль-Насра» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Согласно сообщениям в СМИ, его заработная плата составит около 200 миллионов евро в год.