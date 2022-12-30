30 декабря 2022, 23:47
Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» — СМИ
CBS Sports: Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на $75 млн в год
Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание CBS Sports со ссылкой на источники, близкие к клубу. Сумма контракта составила 75 миллионов долларов в год.
Предыдущий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» расторгнут в ноябре, после скандального интервью. Источники утверждают, что форвард уже прошел медицинское освидетельствование, необходимое для подписания договора.
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Издание указало, что подписание контракта с саудовской командой — это первый шаг к завершению карьеры на высшем уровне, однако обеспечит футболисту хорошее вознаграждение. Контракт с форвардом заключили на два года.
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«Аль-Наср» планирует объявить о сделке с португальцем в субботу, после выездного матча с «Аль-Халиджем». В дополнение к зарплате доходы Роналду увеличатся за счет рекламы.
Еще в начале декабря Роналду отрицал подписание контракта с саудовским клубом. Ранее в СМИ фигурировала сумма в 200 миллионов евро в год.
Футбол
Криштиану Роналду
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