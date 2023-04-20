Знаменитости 20 апреля 2023, 12:04 Роналду предложили депортировать за неприличный жест на поле Адвокат бин Ахмед предложил депортировать Роналду, схватившему себя за пах на поле РИА «Новости»

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Адвокат Ноуф бин Ахмед заявил в соцсетях, что обратится в прокуратуру Саудовской Аравии с запросом об аресте и депортации 38-летнего футболиста, форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Поводом стал неприличный жест спортсмена: он схватил себя за пах в ответ на провокации фанатов соперника.

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2 в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Когда Роналду уходил с поля, болельщики команды соперника кричали: «Месси, Месси!». Раздосадованный футболист одним грубым жестом продемонстрировал свое отношение к этому, написало Sports.ru. В клубе оправдывают Роналду, утверждая, что его жест был связан с полученным ударом в область паха во время матча.

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Ноуф бин Ахмед заявил, что «даже если Криштиану спровоцировали», его поведение можно расценивать как преступление.

«Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влекущим за собой арест и депортацию, если он совершен иностранцем», — написал адвокат в своем аккаунте и пообещал подать петицию в прокуратуру.

При этом он отметил, что не следит за спортом.