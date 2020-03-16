Роналдиньо не отпустили из тюрьмы

Бывшему полузащитнику сборной Бразилии Роналдиньо второй раз отказали в переводе из колонии под домашний арест, даже не смотря на огромную сумму залога.

Как сообщило бразильское издание UOL, судья не удовлетворил прошение адвоката об освобождении Роналдиньо из тюрьмы под залог в 1,6 миллиона евро. До этого предлагалось в два раза меньше, но суд отклонил ходатайство, так как у спортсмена гораздо больше денег. Судья также указал, что не исключает побег футболиста из страны, если его отправят под домашний арест.

Бывшего футболиста Роналдиньо арестовали в Парагвае 5 марта после того, как у него и его брата нашли в номере поддельные паспорта, которые они предъявили до этого в аэропорту Асунсьона.

Это уже не первый курьезный случай футболиста с документами. Ранее у него были проблемы из-за неуплаченных налогов и нарушения природоохранного законодательства (он строил пирс рядом с домом своей семьи).

Спортсмен закончил карьеру в январе 2018 года. Роналдиньо является чемпионом мира, двукратным чемпионом Испании и чемпионом Италии, а также обладателем «Золотого мяча».