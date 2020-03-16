    16 марта 2020, 21:01

    Роналдиньо не отпустили из тюрьмы

    Александра Каширина

    Бывшему полузащитнику сборной Бразилии Роналдиньо второй раз отказали в переводе из колонии под домашний арест, даже не смотря на огромную сумму залога.
    Роналдиньо не отпустили из тюрьмы

    Как сообщило бразильское издание UOL, судья не удовлетворил прошение адвоката об освобождении Роналдиньо из тюрьмы под залог в 1,6 миллиона евро. До этого предлагалось в два раза меньше, но суд отклонил ходатайство, так как у спортсмена гораздо больше денег. Судья также указал, что не исключает побег футболиста из страны, если его отправят под домашний арест.

    Бывшего футболиста Роналдиньо арестовали в Парагвае 5 марта после того, как у него и его брата нашли в номере поддельные паспорта, которые они предъявили до этого в аэропорту Асунсьона.

    Это уже не первый курьезный случай футболиста с документами. Ранее у него были проблемы из-за неуплаченных налогов и нарушения природоохранного законодательства (он строил пирс рядом с домом своей семьи).

    Спортсмен закончил карьеру в январе 2018 года. Роналдиньо является чемпионом мира, двукратным чемпионом Испании и чемпионом Италии, а также обладателем «Золотого мяча».