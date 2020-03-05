Роналдиньо попал под ордер на арест из-за фальшивого паспорта

Экс-футболист Роналдиньо попался в одном из отелей Парагвая с поддельным паспортом. Полиция провела у спортсмена обыск и оставила его в номере под охраной. Правоохранителям уже выдали ордер на арест бывшего футболиста.

Как пишет ABC Color со ссылкой на главу МВД Парагвая Эуклидеса Асеведо, полиция нагрянула в номер Роналдиньо вечером 4 марта. Они нашли фальшивый паспорт не только спортсмена, но и его старшего брата Роберто. Мужчин оставили в гостинице под охраной, а утром им предстоит ответить на вопросы в прокуратуре.

Уже выдан ордер на их арест. Братьев подозревают в использовании поддельных документов, но пока не решено, где именно они будут находиться под стражей.

Это уже не первые проблемы экс-футболиста с документами. Ранее у него забрали загранпаспорт из-за неуплаченных налогов. Еще спортсмен нарушил природоохранное законодательство, когда строил пирс рядом с домом своей семьи. Тогда Роналдиньо попал на 8,5 миллиона реалов штрафа (более 2,2 миллиона долларов).

Игрок сборной Бразилии закончил свою профессиональную карьеру в январе 2018 года. Роналдиньо стал чемпионом мира, двукратным чемпионом Испании и чемпионом Италии. Он побеждал с «Барселоной» в Лиге чемпионов UEFA и стал обладателем «Золотого мяча».