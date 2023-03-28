Спорт 28 марта 2023, 07:58 Романа Костомарова начали готовить к протезированию — СМИ RT: олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию РИА «Новости»

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Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сейчас находится в полном сознании, его готовят к реабилитации и протезированию. Об этом написал RT со ссылкой на источник.

По его данным, Костомаров сейчас дышит сам — аппарат ИВЛ отключили. Все операции уже сделаны. Врачи следят за состоянием спортсмена, они должны убедиться, что можно переходить к новому этапу лечения.

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«Подготовке Костомарова к протезированию. Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — сказал источник.

Костомаров попал в больницу10 января, у него диагностировали пневмонию. Состояние олимпийского чемпиона было настолько сложным, что его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Позже у фигуриста развился сепсис, медики были вынуждены ампутировать часть ноги и несколько пальцев на руках.

Источник РИА «Новости» сообщал в конце марта, что Костомарову также удалили пальцы левой руки. СМИ в последние дни пишут об улучшении состояния спортсмена. Фигурист, продюсер Илья Авербух рассказал, что Костомаров недавно записал своим друзьям аудиосообщение.