28 марта 2023, 07:58
Романа Костомарова начали готовить к протезированию — СМИ
RT: олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сейчас находится в полном сознании, его готовят к реабилитации и протезированию. Об этом написал RT со ссылкой на источник.
По его данным, Костомаров сейчас дышит сам — аппарат ИВЛ отключили. Все операции уже сделаны. Врачи следят за состоянием спортсмена, они должны убедиться, что можно переходить к новому этапу лечения.
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«Подготовке Костомарова к протезированию. Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — сказал источник.
Костомаров попал в больницу10 января, у него диагностировали пневмонию. Состояние олимпийского чемпиона было настолько сложным, что его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Позже у фигуриста развился сепсис, медики были вынуждены ампутировать часть ноги и несколько пальцев на руках.
Источник РИА «Новости» сообщал в конце марта, что Костомарову также удалили пальцы левой руки. СМИ в последние дни пишут об улучшении состояния спортсмена. Фигурист, продюсер Илья Авербух рассказал, что Костомаров недавно записал своим друзьям аудиосообщение.
Роман Костомаров
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