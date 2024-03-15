Спорт 15 марта 2024, 13:15 Рой пчел атаковал теннисистов во время матча в США Матч между Зверевым и Алькарасом остановили из-за атаки роя пчел на теннисистов Freepik

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Матч четвертьфинала турнира по теннису в Индиан-Уэллс, США, между немцем Алекандром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом прервали при счете 1:1 в первом сете из-за нашествия роя пчел. Спортсменам пришлось убегать с корта, спасаясь от насекомых. О произошедшем сообщила ATP.

Встречу остановили уже спустя девять минут, когда сотни насекомых облепили телеоборудование и начали нападать на судей, зрителей и теннисистов.

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Примерно через 45 минут на корте появился пчеловод без защитного костюма, который с помощью пылесоса удалил насекомых с камеры. Откуда они взялись на стадионе, пока неизвестно. Вынужденная пауза заняла 1 час 48 минут.

В итоге встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале его ожидает итальянец Янник Синнер.

Ранее крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики во время купания в реке. Спортсмен выступал за клуб «Депортиво Рио Каньяс».