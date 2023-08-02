02 августа 2023, 23:33
Крокодил съел 29-летнего футболиста
The Sun: крокодил съел футболиста из Коста-Рики Ортиса
Игравший за любительскую коста-риканскую команду по футболу «Депортиво Рио Каньяс» 29-летний спортсмен Хесус Альберто Лопес Ортис скончался после нападения крокодила. Об этом сообщила газета The Sun.
«Коста-риканского футболиста съел крокодил во время купания в реке», — отметили в публикации.
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Информация о гибели футболиста появилась в среду, 2 августа. Но, по данным зарубежной газеты, спортсмен умер несколькими днями ранее, когда купался в реке Рио-Каньяс в провинции Гуанакасте в Коста-Рике.
Правоохранители застрелили крокодила, который растерзал спортсмена. Очевидцы помогали полицейским достать животное из воды на берег, чтобы вытащить из его пасти останки человека.
У спортсмена осталось двое детей. Семья Ортиса обратилась к общественниками с просьбой помочь оплатить расходы на похороны погибшего. Менеджер команды, в которой играл футболист, Луис Карлос Монтес также обещал организовать сбор средств.
В прошлом году крокодил откусил голову отцу-одиночке из Шри-Ланки, который отправился на рыбалку, чтобы добыть еду для детей.
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