Происшествия 02 августа 2023, 23:33 Крокодил съел 29-летнего футболиста The Sun: крокодил съел футболиста из Коста-Рики Ортиса Pxhere

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Игравший за любительскую коста-риканскую команду по футболу «Депортиво Рио Каньяс» 29-летний спортсмен Хесус Альберто Лопес Ортис скончался после нападения крокодила. Об этом сообщила газета The Sun.

«Коста-риканского футболиста съел крокодил во время купания в реке», — отметили в публикации.

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Информация о гибели футболиста появилась в среду, 2 августа. Но, по данным зарубежной газеты, спортсмен умер несколькими днями ранее, когда купался в реке Рио-Каньяс в провинции Гуанакасте в Коста-Рике.

Правоохранители застрелили крокодила, который растерзал спортсмена. Очевидцы помогали полицейским достать животное из воды на берег, чтобы вытащить из его пасти останки человека.

У спортсмена осталось двое детей. Семья Ортиса обратилась к общественниками с просьбой помочь оплатить расходы на похороны погибшего. Менеджер команды, в которой играл футболист, Луис Карлос Монтес также обещал организовать сбор средств.

В прошлом году крокодил откусил голову отцу-одиночке из Шри-Ланки, который отправился на рыбалку, чтобы добыть еду для детей.