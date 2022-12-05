Спорт 05 декабря 2022, 20:42 Рой Джонс-младший возглавил митинг за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 Боксер Рой Джонс-младший поддержал митинг в защиту IBA и бокса у штаб-квартиры МОК

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Мирная демонстрация под девизом «Нет Олимпиады без бокса, нет бокса без IBA» состоялась в понедельник, 5 декабря, в Лозанне. Митингующие пришли к зданию Maison Olympique во главе с боксером Роем Джонсом-младшим, сообщил портал Inside the Games.

В митинге участвовали боксеры и тренеры из Швейцарии, Германии, Франции, Польши, Мальты и Израиля. У всех участников в руках были транспаранты с лозунгами «Нет боксу без IBA» и «Нет Олимпиаде без бокса».

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Бокс не стали включать в предварительную программу Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе. В середине октября Джонс-младший написал открытое письмо, в котором назвал исключение бокса из ОИ-2028 преступлением.

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«Я обратился в МОК в своем письме, но не получил ответа. Сегодня я подошел к их дверям и постучал. Я сделаю все возможное, чтобы мои следующие шаги были услышаны. Бокс должен остаться на Олимпийских играх», — отметил он.

По словам боксера, люди должны видеть, как AIBA трансформировалась в IBA, и сделать выводы на деле, а не на словах. Джонс-младший подчеркнул, что «бокс заслуживает того, чтобы быть в олимпийской программе».

Международная боксерская ассоциация (IBA) в свою очередь выразила благодарность боксерам и тренерам из шести стран, которые приняли участие в мирной демонстрации перед штаб-квартирой МОК.

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