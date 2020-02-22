Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках НХЛ. Видео юбилейного гола в ворота соперников появилось в Twitter-аккаунте команды.

Форвард отличился в третьем периоде встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Благодаря шайбе Овечкина «Вашингтон» сравнял счет — 2:2. Теперь российский хоккеист вошел в так называемый «Клуб 700». Членами это клуба являются еще семь хоккеистов, которые в разное время выступали в НХЛ.

Александр Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском «Динамо». За «Вашингтон Кэпиталс» он выступает с 2005 года, является капитаном команды. В 2018 году вместе с Овечкиным «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли.

В текущем сезоне Овечкин набрал 59 очков (42 шайбы и 17 передач) в 59 матчах лиги. За свою карьеру форвард провел 1152 матча. В его арсенале 1270 очков (700 шайб и 570 передач).

Ранее один из голов Овечкина признали лучшим за всю историю Национальной хоккейной лиги. Речь идет об игре 2006 года, когда Овечкин забросил шайбу в падении в ворота «Финикс Койотс».