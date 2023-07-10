Спорт 10 июля 2023, 18:00 Футболист Кристиан Нобоа назвал наставника сборной Италии Роберто Манчини худшим тренером

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Кристиан Нобоа, который сейчас выступает за ФК «Сочи», заявил, что худший тренер, с которым ему довелось работать, это наставник сборной Италии Роберто Манчини. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Как добавил RT, Нобоа и Манчини пересекались во время совместной работы в «Зените». Эквадорец выступал за петербургскую команду в 2017 году. Тогда же наставником клуба стал итальянский тренер.

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«Десять раз с ним ругался. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими — нет. Он худший тренер», — сказал Кристиан Нобоа.

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