РФС признал судейскую ошибку в матче «Спартака» и «Рубина»

Российский футбольный союз решил отменить вторую желтую карточку, которую получил игрок «Рубина» на 71-й минуте встречи, потому что этот эпизод «не требовал вынесения предупреждения». Речь идет о футболисте № 28 Оливере Абильгоре.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Рубина“ № 28 Оливер Абильгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Что касается футболиста «Рубина» № 4 Сильвия Бегича, то в данном случае судья правильно вынес предупреждение игроку на 26-й минуте матча. Эксперты объяснили свое решение тем, что игрок совершил безрассудное нарушение, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.

В пресс-службе РФС отметили, что в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в двух эпизодах в обратился «Рубин».

Матч «Спартак» — «Рубин» завершился победой казанской команды со счетом 2:0. Оба гола забил нападающий Джордже Деспотович.

В понедельник стало известно, что болельщики «Ливерпуля» организовали сбор средств на покупку нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Из необходимой суммы в размере 250 миллионов фунтов стерлингов пока собрано 3,7 тысячи фунтов стерлингов.