Фанаты «Ливерпуля» организовали сбор на покупку одного из самых дорогих игроков мира

Болельщики «Ливерпуля» решили взять дело в свои руки и организовали сбор средств на покупку нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Свой вклад может внести любой на платформе Gofundme.com.

Инициаторами выступили Гарри Гловер, Дэнни Демпси-Пар и Уильям Нью. Они рассчитывают, что 250 миллионов фунтов стерлингов хватит для того, чтобы начать переговоры с Мбаппе. Однако еще неизвестно, согласится ли футболист на такую сумму.

Тем не мене авторы инициативы насчитали около 100 миллионов фанатов «Ливерпуля». Поэтому для достижения цели каждому достаточно скинуться по 2,5 фунта. По данным платформы на 8 марта, 14:40, болельщики перечислили более 3,7 тысячи фунтов стерлингов.

По данным сайта Transfermarkt.de, французский форвард — самый дорогой футболист мира. Стоимость 22-летнего Мбаппе оценивается примерно в 180 миллионов евро (154 миллиона фунтов).

В начале марта стало известно, что британский футболист Дэвид Бекхэм подписал контракт с Disney+ на производство телесериала, вдохновленного его успешной профессиональной карьерой.