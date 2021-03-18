РФС принял решение по драке с игроком «Локомотива»

Игрок юношеского состава «Локомотива» Максим Шнапцев подрался с футболистом клуба «Чертаново» Никитой Салтыковым. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС провел заседание и вынес ряд решений.

«В четверг, 18 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения: <…> за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность футболистов — оштрафовать ФК „Локомотив“ на пятьдесят тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Председатель комитета Артур Григорьянц отметил, что после матча не было массовой драки. На выходе из подтрибунного помещения Салтыков повалил на землю игрока Шнапцева и несколько раз ударил его рукой. В итоге Салтыкова решили оштрафовать на 15 тысяч рублей и дисквалифицировать шесть месяцев, два из которых — условно.

«Салтыков, а также руководство ФК „Чертаново“ на заседании принесло извинение Максиму Шнапцеву, его родителям, а также ФК „Локомотив“», — сказал Григорьянц.

Футболисты подрались 13 марта после встречи команд «Чертаново» и «Локомотив» в рамках Юношеской футбольной лиги. Шнапцев получил закрытую черепно-мозговую травму.