«Чертаново» опровергло массовое избиение подростка из «Локомотива»

Массового избиения полузащитника юношеского состава ФК «Локомотив» Максима Шнапцева не было. Драка была между ним и футболистом «Чертаново» Никитой Салтыковым. Об этом сообщили в пресс-службе «Чертаново».

Ранее «Локомотив» заявил, что после игры игроки «Чертаново» избили Шнапцева. «Железнодорожники» изучают инцидент вместе с правоохранительными органами. Клуб намерен добиваться наказания для нападавших.

Также сообщалось, что Шнапцев получил перелом носа, сотрясение и ушибы.

В «Чертаново» заявили, что во время матча между Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым «периодически возникали конфликты».

После игры в подтрибунном помещении «игрок „Чертаново“ подошел к игроку „Локомотива“ первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт».

Остальные футболисты и тренеры, по версии ФК «Чертаново», пытались разнять дерущихся Салыткова и Шнапцева.

«При этом никакого массового избиения футболиста „Локомотива“, о котором пишут некоторые СМИ, не было», — отметили в клубе.

Видео отдельных моментов потасовки появилось в соцсетях. На одной из записей видно, как футболист в форме «Чертаново» выходит навстречу игрокам «Локомотива». Один из «железнодорожников» толкает чертановца в грудь, к потасовке присоединяются еще несколько спортсменов.