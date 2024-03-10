Спорт 10 марта 2024, 15:31 РФС презентовал новую форму сборной России по футболу на ВДНХ в Москве Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму национальной сборной. Презентация состоялась в павильоне «Регионы России» на ВДНХ в Москве, сообщило РИА «Новости».

В обновленной форме российская сборная по футболу сможет сыграть в товарищеских матчах 21 и 25 марта на столичном стадионе «Динамо». Там пройдут игры с командами Сербии и Парагвая.

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На сайте компании Jogel уточнили, что дизайн новой формы вдохновлен одним из самых ярких жанров русского фольклора — сказками.

«Его элементы символизируют, с одной стороны, страсть, с которой футболисты бьются на поле, с другой — холодный разум и закаленный характер», — отметили в публикации.

Ранее на выставке на ВДНХ восьмилетнему гостю подарили сертификат на товарищеский футбольный матч Россия — Сербия. Вся семья ребенка обрадовалась подарку.