Общество 06 марта 2024, 17:04 Восьмимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили билет на футбольный матч РИА «Новости»

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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили восемь миллионов человек. Восьмимиллионного гостя, 14-летнего молодого человека, ждал приз — сертификат на товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии, сообщили на сайте выставки.

Подросток из Тюмени приехал на выставку с родителями и младшим братом. Семья обрадовалась подарку — мальчик и сам играет в футбол с четырех лет. Некоторое время супруги жили в Германии, но недавно решили вернуться в Россию. Глава семьи Павел Лейзер отметил, что они счастливы, что снова оказались на родине.

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«Это решение мы приняли из-за любви к России, сейчас наслаждаемся жизнью, гуляем по выставке. Она очень впечатляет: наглядно видно, в какую сторону развивается страна, сколько есть возможностей для молодежи и детей», — добавил он.

Мать победителя Анастасия Лейзер призналась, что у нее «даже в голове не укладывается», что они получили такой «неожиданный сюрприз».

По сертификату можно посмотреть матч из VIP-ложи, причем он рассчитан на четырех человек. Им организуют проезд до Москвы и даже трехдневное проживание.

Подарок для юбилейного посетителя подготовили АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» и Российский футбольный союз. Победителя и его семью поздравил российский футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк. Он отметил, что восемь миллионов — «ошеломляющая цифра, это действительно круто».

Выставка-форум «Россия» продлится до 8 июля.