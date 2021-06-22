РФС оценит работу Черчесова на внеочередном заседании исполкома

На внеочередном заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) рассмотрят итоги выступления сборной РФ на чемпионате РФ по футболу. Специалисты дадут оценку работе главного тренера команды Станислава Черчесова.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работе тренерского штаба», — приводит РИА «Новости» текст сообщения службы коммуникаций РФС.

21 июня сборная России с разгромным счетом проиграла датчанам в последнем матче группового этапа Евро-2020. В ворота российской команды забили четыре мяча. Спортсмены из России ответили одним голом с пенальти. На этом турнир для национальной сборной РФ закончился.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов призвал Черчесова оставить свой пост после провала на чемпионате. В беседе с «360» он заявил, что тренер мог бы попробовать другую расстановку и «не слишком верить в гений Дзюбы».