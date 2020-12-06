РФС окажет помощь семье Виктора Понедельника

«РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье», — заявил ТАСС председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.

Понедельник — победитель первого в истории чемпионата Европы, проведенного в 1960 году. Он был последним чемпионом турнира, дожившим до наших дней.

Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Он выступал за ростовские команды «Ростсельмаш» и СКА. В составе сборной СССР помимо золота 1960 года завоевал серебро чемпионата Европы 1964 года. Всего за сборную он провел 29 матчей, забив в них 20 голов.

После завершения спортивной карьеры в 1966 году Понедельник тренировал «Ростсельмаш». В 1969 году стал спортивным обозревателем. Написал несколько книг о футболе.

Причина смерти Понедельника неизвестна. Его дочь Анастасия сообщила РБК, что он скончался после «после тяжелой и продолжительной болезни».