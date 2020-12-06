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    06 декабря 2020, 00:48

    РФС окажет помощь семье Виктора Понедельника

    Кирилл Фролов

    Российский футбольный союз окажет помощь родным легендарного советского футболиста Виктора Понедельника. Спортсмен скончался 5 декабря на 84-м году жизни.
    РФС окажет помощь семье Виктора Понедельника

    «РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье», — заявил ТАСС председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.

    Понедельник — победитель первого в истории чемпионата Европы, проведенного в 1960 году. Он был последним чемпионом турнира, дожившим до наших дней.

    Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Он выступал за ростовские команды «Ростсельмаш» и СКА. В составе сборной СССР помимо золота 1960 года завоевал серебро чемпионата Европы 1964 года. Всего за сборную он провел 29 матчей, забив в них 20 голов.

    После завершения спортивной карьеры в 1966 году Понедельник тренировал «Ростсельмаш». В 1969 году стал спортивным обозревателем. Написал несколько книг о футболе.

    Причина смерти Понедельника неизвестна. Его дочь Анастасия сообщила РБК, что он скончался после «после тяжелой и продолжительной болезни».