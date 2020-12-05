Умер легендарный футболист Виктор Понедельник. Он принес сборной СССР победу в первом чемпионате Европы

Умер легендарный советский футболист Виктор Понедельник. Ему было 83 года. Спортсмен принес победу сборной России во время чемпионата Европы в 1960 году.

Об этом 5 декабря сообщила его дочь Анастасия в своем Facebook.

«Папочка, покойся с миром», — написала она.

Понедельник выступал за футбольные клубы «Ростсельмаш» (сейчас «Ростов» — прим. ред.) и СКА. Кроме того, он играл за сборную СССР — за 29 матчей Понедельник забил 20 голов. Один из них принес Советскому Союзу победу в первом в истории чемпионате Европы 1960 года — на 113 минуте он отправил в ворота вратаря команды Югославии решающий мяч. Игра закончилась со счетов 2 — 1 в пользу советской сборной.

Спустя четыре года после победы он играл в Евро-1964, где завоевал серебро. В 1962 году спортсмен принял участие чемпионате мира.

Виктор Понедельник родился 22 мая 1937 года. Он оставался единственным живым победителем чемпионата Европы-1960.