РФС начал проверку из-за оскорблений фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) разберется в ситуации с оскорбительными скандированиями фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме 13 апреля. Об этом сообщили в службе коммуникаций организации.

Заседание по этому вопросу пройдет в Доме футбола и начнется в 14:00.

«Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков „Спартака“», — сообщили в службе коммуникаций ТАСС.

«Спартак» уже отреагировал на новость о рассмотрении жалобы на болельщиков клуба.

«У нас есть видеоматериалы с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков „Спартака“», — заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. Его процитировало издание «Спорт-Экспресс».

Фетисов добавил, что футбольный клуб готов предоставить доказательства КДК.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победу одержал «Локомотив».