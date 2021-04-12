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    12 апреля 2021, 15:04

    РФС начал проверку из-за оскорблений фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

    Наза Салех Захи

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) разберется в ситуации с оскорбительными скандированиями фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме 13 апреля. Об этом сообщили в службе коммуникаций организации.

    РФС начал проверку из-за оскорблений фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

    Заседание по этому вопросу пройдет в Доме футбола и начнется в 14:00.

    «Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков „Спартака“», — сообщили в службе коммуникаций ТАСС.

    «Спартак» уже отреагировал на новость о рассмотрении жалобы на болельщиков клуба.

    «У нас есть видеоматериалы с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков „Спартака“», — заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. Его процитировало издание «Спорт-Экспресс».

    Фетисов добавил, что футбольный клуб готов предоставить доказательства КДК.

    Встреча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победу одержал «Локомотив».