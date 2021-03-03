Роналду достиг исторической результативности в футболе

Португалец Криштиану Роналду отметился очередным достижением в истории футбола. Он стал первым игроком, забившим не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов.

Гол для «Ювентуса» Роналду забил в матче чемпионата Италии, сообщил портал eurosport.com. Встречу команда завершила со счетом 3:0 в свою пользу.

По результатам встречи 36-летний Роналду оказался первым футболистом в истории, который забил минимум 20 мячей за сезон в играх ведущих лиг Европы за период в последние 12 сезонов.

Всего на счету португальца 767 голов. Футболист, отметило РИА «Новости» со ссылкой на источники, сравнялся по количеству голов с трехкратным чемпионом мира бразильцем Пеле.

Ранее Криштиану Роналду стал обладателем полумиллиарда подписчиков в социальных сетях. Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» стал первым, добившимся подобных результатов. У него 261 миллион фолловеров в Instagram, 91 миллион — в Twitter, а в Facebook на спортсмена подписаны 126 миллионов человек. Португалец считается одним из самых популярных футболистов в мире.