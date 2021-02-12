Роналду стал первым в мире обладателем полумиллиарда подписчиков в соцсетях

Количество подписчиков португальского футболиста Криштиану Роналду в социальных сетях достигло полумиллиарда человек. Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» стал первым, кто добился подобных результатов.

До Роналду в истории соцсетей такого не было, сообщил B/R Football в Twitter.

У 36-летнего футболиста порядка 500 миллионов подписчиков. В Instagram их больше всего — 261 миллион. В Twitter за обновлениями аккаунта спортсмена следят 91 миллион фолловеров, в Facebook на него подписаны 126 миллионов.

Португалец считается одним из самых популярных футболистов в мире. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов. Вместе со сборной Португалии в 2016 году выиграл чемпионат Европы.

Топ-10 игроков десятилетия возглавил между тем Лионель Месси. Роналду в рейтинге Международной федерации футбола только на втором месте, на третьем — бывший вице-капитан сборной Испании Андрес Иньеста.