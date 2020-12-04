Реванш Тайсона и Джонса предложили провести на Красной площади

Генеральный секретарь Федерации бокса России и кандидат на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев предложил провести реванш между боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим на Красной площади. В минувшее воскресенье боксеры провели выставочный восьмираундовый поединок.

«Было бы шикарно провести его (реванш — прим. ред.) на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — передает ТАСС слова Кремлева.

51-летний Джонс уже имеет российское гражданство. На его счету 66 побед и девять поражений. Тайсону 54 года. За свою карьеру он 50 раз был победителем и шесть раз проигрывал.

Кремлев также сообщил, что ему понравился недавний бой между боксерами. По его словам, для их возраста это был «шикарный поединок», который закончился вничью.

Два дня назад Майк Тайсон получил вызов на бой от бывшего абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда. По словам спортсмена, Тайсон уже несколько раз отказывался от предложения.