Тайсона вызвали на следующий бой

Холифилд рассказал, что неоднократно вызывал на бой Тайсона, но тот отказывался. По его мнению, поединок с Роем Джонсом стал для спортсмена разминочным.

«А наш бой будет реально глобальным событием. Нет причин, почему его не нужно устроить. Ты говорил, что готов драться со мной, Майк, так подпиши контракт!» — заключил Холифилд.