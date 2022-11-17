Спорт 17 ноября 2022, 13:05 Решение Международного паралимпийского комитета по спортсменам из России ангажировано — Матыцин Министр спорта России Матыцин пообещал бороться с дискредитацией Паралимпийского комитета РИА «Новости»

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Международный паралимпийский комитет отстранил Паралимпийский комитет России. Такое решение объяснили нарушениями, но не представили доказательств. Россия поборется за права своих спортсменов, сказал ТАСС министр спорта Олег Матыцин.

«Отстранение Паралимпийского комитета России выглядит необоснованным и ангажированным решением МПК. <…> Мы не готовы соглашаться с откровенной политизацией спорта», — ответил он на запрос агентства.

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В международном комитете обвинили российский в невыполнении условий членства, но не доказали это. Министерство собирается бороться за права своего комитета и спортсменов. Олег Матыцин назвал российских паралимпийцев мировыми лидерами. Они успешно выступили на Паралимпийских играх в Японии и чемпионате мира по зимним видам спорта в Норвегии.

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Отстранение ПКР поддержали 64 участника МПК, проголосовали против 39, воздержались 16. Отстранение лишило российский комитет всех прав, кроме возможности подавать апелляции. Паралимпийский комитет Белоруссии тоже исключили из организации, сообщило РИА ФАН.