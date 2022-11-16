Спорт 16 ноября 2022, 23:46 Россию лишили членства в Междунарожном паралимпийском комитете Международный паралимпийский комитет лишил Паралимпийский комитет России членства РИА «Новости»

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Международный паралимпийский комитет приостановил членство в организации для Паралимпийского комитета России. Об этом сообщила пресс-служба МПК.

Против голосовали 39 делегатов, 16 человек воздержались от ответа, а 64 проголосовали за.

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«Члены МПК проголосовали за предложение о немедленном приостановлении деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК», — говорится в сообщении.

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Это отстранение означает для российского комитета потерю всех прав, кроме права на аппеляцию.

Также в среду МПК приостановил членство в организации Паралимпийского комитета Белоруссии по тем же причинам.

Ранее появилась информация, что Норвежская ассоциация лыжного спорта хочет бойкотировать международные соревнования в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. По ее словам, русские спортсмены должны оставаться под запретом, «пока продолжается ситуация на Украине».