Спорт 01 марта 2024, 11:34 Рекордное погружение петербурженки в ледяную воду Байкала сняли на видео Петербурженка Мария Ольшевская поставила рекорд зимнего погружения на Байкале

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Мария Ольшевская из Санкт-Петербурга поставила рекорд России по подледному фридайвингу. Они нырнула на 40 метров в озеро Байкал чуть более чем за одну минуту. Видео погружения показала Федерация фридайвинга.

Погружение прошло 29 февраля на открытии фестиваля подледного фридайвинга. Температура воздуха на льду опустилась до -20 градусов, воды — +2 градуса. Мария Ольшевская нырнула на 40 метров с задержкой дыхания без гидрокостюма под наблюдением комиссии и многочисленных журналистов. Доказательством рекорда стала белая карточка — женщина подняла ее на поверхность через одну минуту 20 секунд.

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«С 2020 года я потихонечку занимаюсь ледяной водой. <…> Время, которое мы проводим во время глубинных ныряний, не имеет значения. У нас это не засекается. Важно только достигнуть заявленной глубины и вернуться на поверхность, выполнить протокол», — рассказала спортсменка.

На ее счету рекорд Гиннесса по задержке дыхания в ледяной воде. Мария Ольшевская занималась шесть раз в неделю, чтобы поставить новый максимум. Трижды в неделю она ходила в бассейн, дважды — в тренажерный зал, с осени по весну спортсменка плавала в проруби. Перед поездкой на Байкал она несколько раз погружалась на глубину в Ленинградской области.

Осенью фридайвер Алексей Молчанов поставил рекорд России по погружению за пределами Северного полярного круга. Он нырнул в Норильске.