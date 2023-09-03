Спорт 03 сентября 2023, 16:35 Фридайвер установил новый рекорд России по погружению на глубину Фридайвер Молчанов установил новый рекорд России по погружению в воду в Арктике Федерация фридайвинга России

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Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд страны по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фридайвинга России.

Спортсмен выступал в категории CWT. Он погрузился на глубину 100 метров.

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Молчанов отметил, что озеро Лама на плато Путорана в Норильске стало самой северной точкой страны, где проводились соревнования по этой дисциплине.

«Перед вылетом на плато думал, что погружение получится гораздо менее комфортным. Но все получилось провести на высшем уровне», — поделился он.

Соревнования проходили в Красноярском крае с 31 августа по 3 сентября. Сильнейшего выявляли 10 лучших фридайверов страны. Состязались спортсмены в двух категориях: ныряние в глубину в ластах с постоянным весом и погружение с задержкой дыхания по тросу.

Чемпионаты мира по фридайвингу Молчанов выигрывал 34 раза.