Спорт 28 марта 2023, 20:59 Рекомендации МОК в отношении российских спортсменов назвали фарсом Глава ОКР Поздняков усомнился в возвращении россиян на соревнования после рекомендаций МОК РИА «Новости»

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Объявленные Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендации для спортивных федераций по российским и белорусским спортсменам только отдалили возможность их участия в международных соревнованиях. Как сообщил ТАСС, об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он подчеркнул, что считает решение МОК фарсом, который нарушает базовые принципы Олимпийской хартии.

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«Нынешние параметры не будут способствовать допуску российских и белорусских спортсменов до соревнований», — заявил Поздняков.

Руководитель ОКР добавил, что организация продолжит консультации со штаб-квартирой МОК и проследит, какие из международных спортивных федераций согласятся допустить россиян к международным соревнованиям.

Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации для спортивных федераций, на которые они должны ориентироваться для допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Среди условий для участия в турнирах: нейтральный статус атлетов, то есть выступать они смогут без флага и гимна. У них не должно быть контрактов с военными или силовыми организациями, а также они не должны делать заявления о поддержке специальной военной операции.