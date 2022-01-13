Мадридский фктбольный клуб «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании по футболу. В полуфинальном матче он в дополнительное время обыграл «Барселону». Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча проходила в Саудовской Аравии на нейтральном поле. «Реал» выиграл со счетом 3:2. Годы в составе победителей забили Винисиус Жуниор, Карим Бензема и Федерико Вальверде. У проигравших удачно по воротам пробили футболисты Люк де Йонг и Ансу Фати.

«Реал» стал первым финалистом Суперкубка Испании. В финале им предстоит встреча с победителем матча между «Атлетико» из Мадрида и «Атлетиком» из Бильбао. Этот мачт намечен на 13 января.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (FIFA) определилась с претендентами на награду лучшего футболиста 2021 года. Как сообщила организация на своей странице в Twitter, в шорт-лист вошли три нападающих: игрок «Баварии» Роберт Левандовский, футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Победителя объявят 17 января на церемонии в Цюрихе.