FIFA определилась с тройкой кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года

Международная федерация футбола (FIFA) определилась с претендентами на награду лучшего футболиста 2021 года. Как сообщила организация на своей странице в Twitter, в шорт-лист вошли три нападающих: игрок «Баварии» Роберт Левандовский, футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Победителя объявят 17 января на церемонии в Цюрихе.

Левандовский становился обладателем награды лучшего футболиста в 2020 году. Месси получал это звание годом ранее.

В расширенном списке претендентов присутствовал двукратный обладатель звания лучшего футболиста 2016 и 2017 годов нынешний игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, но в шорт-лист в этом году его не включили. Победителя 2018 года полузащитника «Реал Мадрида» Луку Модрича FIFA даже не рассматривала в качестве кандидата.