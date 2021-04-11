«Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1

Игра в домашнем матче 30-го турнира чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» закончилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба. Эта победа подняла «Реал» на первую строчку таблицы футбольного чемпионата.

По данным ТАСС, встреча состоялась на стадионе «Альфредо Ди Стефано». Зрителей на игру не допустили. В составе «Реала» голы забили Карим Бензема и Тони Кроос. Со стороны «Барселоны» единственным мячом отличился Оскар Мингеса. Он стал первым с 2014 года защитником «Барселоны», сумевшим забить гол в ворота «Реала».

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел свой 45-й матч против «Реала». Он и защитник мадридского клуба Серхио Рамос занимают первую строчку по сыгранным матчам в «Эль-Класико» (противостояние двух команд, одно из самых известных в мире — прим.ред).

Игроки «Реала» продлили беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 10 матчей. «Реал» набрал 66 очков в 30 матчах и возглавил турнирную таблицу испанского чемпионата. Второе место занимает «Атлетико», у которого есть в запасе игра. Третье место досталось «Барселоне», набравшей 65 очков.

В конце марта нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил рекорд — он провел в составе клуба 788-й матч.