Месси побил рекорд по числу матчей за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел в составе клуба 788 матчей. Такое количество игр стало рекордным. Спортсмену удалось побить результат экс-полузащитника команды Хави.

Месси 21 марта сыграл в составе «Барселоны» против «Реал Сосьедад». Матч проходил в рамках 28-го тура чемпионата Испании и завершилась со счетом 6:1 в пользу каталонцев.

Эта встреча стала для Месси 788-й в составе футбольного клуба. В итоге спортсмен обошел по количеству игр бывшего полузащитника «Барселоны» Хави. Тот поставил рекорд, отыграв 167 матчей.

В конце февраля Месси удалось стать рекордсменом по числу игр, проведенных в чемпионате Испании. Матч против «Кадиса» стал 506-м в профессиональной карьере футболиста. Встреча проходила в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Лионель Месси играет за «Барселону» с осени 2004 года. За это время ему удалось отправить в ворота 659 мячей. Футболист является лучшим бомбардиром клуба в истории. В составе «Барселоны» Месси выиграл чемпионат Испании 10 раз. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды побеждал в Суперкубке УЕФА и становился обладателем Суперкубка Испании.