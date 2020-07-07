«Реал» намерен бесплатно заполучить форварда ПСЖ

По данным издания, в качестве подписного бонуса испанский клуб готов заплатить нападающему 100 миллионов евро, если он перейдет в «Реал» летом 2022 года, когда заканчивается действие его контракта с «Пари Сен-Жермен».

Речь идет о переходе на правах свободного агента. Трансферная стоимость 21-летнего француза составляет 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард отыграл за ПСЖ 30 матчей, забил 30 мячей и отметился 17 результативными передачами.

Ранее петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Краснодар» в гостевом матче. Актера Михаила Боярского очень обрадовал успех «сине-бело-голубых». Он выразил надежду, что «Зенит» будет до своего 100-летия занимать одни лишь первые места.

«Нет предела совершенству, я бы хотел, чтобы под руководством Семака и Тимощука команда совершенствовалась и обновлялась», — обратил внимание артист.