Боярского очень обрадовала досрочная победа «Зенита» в чемпионате России

«Я надеюсь, что до 100-летия он будет постоянно занимать первые места», — признался артист.

По его словам, успех команды зависит от игроков. Он заметил, что «Зенит» — замечательный, разнообразный и творческий клуб, в составе которого есть хорошие нападающие и защитники. Боярский отметил и «потрясающую» тренерскую связку Семака с Тимощуком.

«Я уже не говорю о руководстве, это люди, которые любят футбол и содействуют всячески творческим проявлениям в команде», — добавил собеседник информагентства.

Боярский обратил внимание на то, что победа «сине-бело-голубых» принесла огромную радость не только петербуржцам, но и болельщикам клуба по всей стране. Актер подчеркнул, что очень рад досрочной победе команды в национальном чемпионате.

«Нет предела совершенству, я бы хотел, чтобы под руководством Семака и Тимощука команда совершенствовалась и обновлялась», — заключил артист.