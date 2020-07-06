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    06 июля 2020, 14:31

    Боярского очень обрадовала досрочная победа «Зенита» в чемпионате России

    Артур Блянихов

    Актер Михаил Боярский, который является также и любителем футбола, обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что «Зенит» стал досрочно чемпионом России, обыграв в гостях «Краснодар» со счетом 4:2.

    «Я надеюсь, что до 100-летия он будет постоянно занимать первые места», — признался артист.

    По его словам, успех команды зависит от игроков. Он заметил, что «Зенит» — замечательный, разнообразный и творческий клуб, в составе которого есть хорошие нападающие и защитники. Боярский отметил и «потрясающую» тренерскую связку Семака с Тимощуком.

    «Я уже не говорю о руководстве, это люди, которые любят футбол и содействуют всячески творческим проявлениям в команде», — добавил собеседник информагентства.

    Боярский обратил внимание на то, что победа «сине-бело-голубых» принесла огромную радость не только петербуржцам, но и болельщикам клуба по всей стране. Актер подчеркнул, что очень рад досрочной победе команды в национальном чемпионате.

    «Нет предела совершенству, я бы хотел, чтобы под руководством Семака и Тимощука команда совершенствовалась и обновлялась», — заключил артист.