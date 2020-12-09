Румынский арбитр Себастьян Колческу во время матча между командами «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» назвал помощника тренера турецкого клуба черным. Теперь ему грозит дисквалификация как минимум на 10 матчей.

Как пишет The Times, по дисциплинарным правилам UEFA, за любое проявление расизма на поле предусмотрено наказание. Минимальное — отстранение от работы на 10 матчей.

Расистский скандал произошел во время в матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже. Эпитет «черный» Колческу отпустил в адрес помощника наставника «Истанбула» Пьера Вебо, который на это обиделся. Футболисты турецкой команды отказались продолжать встречу.

Судья из Румынии попытался оправдаться и заявил, что он не расист. Его поступок осудили в ПСЖ и социальных сетях. Прерванный матч доиграют 9 декабря с другой судейской бригадой. Этот случай будут расследовать.