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    09 декабря 2020, 18:39

    Расистский скандал грозит судье матча ПСЖ — «Истанбул» длительной дисквалификацией

    Андрей Иванов

    Румынский арбитр Себастьян Колческу во время матча между командами «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» назвал помощника тренера турецкого клуба черным. Теперь ему грозит дисквалификация как минимум на 10 матчей.
    Расистский скандал грозит судье матча ПСЖ — «Истанбул» длительной дисквалификацией

    Как пишет The Times, по дисциплинарным правилам UEFA, за любое проявление расизма на поле предусмотрено наказание. Минимальное — отстранение от работы на 10 матчей.

    Расистский скандал произошел во время в матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже. Эпитет «черный» Колческу отпустил в адрес помощника наставника «Истанбула» Пьера Вебо, который на это обиделся. Футболисты турецкой команды отказались продолжать встречу.

    Судья из Румынии попытался оправдаться и заявил, что он не расист. Его поступок осудили в ПСЖ и социальных сетях. Прерванный матч доиграют 9 декабря с другой судейской бригадой. Этот случай будут расследовать.