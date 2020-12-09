Арбитр матча «ПСЖ» и «Истанбула» оправдался после обвинений в расизме

Румынский резервный арбитр матча между командами «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир»» в Лиге чемпионов Себастьян Колческу высказался после своего скандального высказывания о помощнике тренера турецкого футбольного клуба. Он назвал Пьера Вебо черным.

«Negru по-румынски означает черный. Я не расист», — заявил Колческу. Его процитировало издание Get French Football News.

Игра «ПСЖ» и «Истанбула» была прервана 8 декабря на 14-й минуте из-за того, как турецкие футболисты отказались выходить на поле. Причиной этому стали слова румынского судьи в адрес Вебо. Как написали СМИ, арбитр назвал помощника тренера «Истанбула» negro (черным).

Поступок Колческу осудили президент Турции Реджеп Эрдоган, UEFA, клуб «ПСЖ» и пользователи соцсетей.

«Пари Сен-Жермен» выпустил заявление, в котором выступает против любого проявления расизма.

«Все формы расизма противоречат ценностям, которых придерживается „Пари Сен-Жермен“, персонал и игроки клуба. Более 15 лет наш клуб возглавляет борьбу с дискриминацией и продолжает работать над ее искоренением во всех формах», — сказано в пресс-релизе на сайте команды.

В UEFA сообщили, что матч доиграют 9 декабря с другой командой арбитров. После случившегося будет проведено тщательное расследование.

Колческу уже ранее попадал в спорные ситуации. Как написал Life, после матча между «Вииторулом» и «Шепши» в рамках чемпионата Румынии у последней команды возникли вопросы к качеству судейства. Арбитр удалил двух игроков этого ФК, а потом назначил спорный пенальти. Исполнительный директор «Шепши» посчитал Колческу достойным уровня четвертой лиги.

Также вызывает сомнения и психическое состояние арбитра. Он угрожал покончить с собой на глазах у соседей в 2008 году.