Спорт 08 июня 2023, 15:03 Путин выразил свое отношение к легионерам в футболе Президент Путин: легионеры в футболе — это неплохо, но все хорошо в меру РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин высказал мнение, что легионеры в футболе — нормальное явление, их число остается в разумных пределах. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, написал ТАСС.

Клычков отметил, что футбольной команде региона все участники будут из Орловской области, легионеров брать не будут.

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«Легионеры — тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», — отреагировал Путин.

Глава государства одобрил желание губернатора баллотироваться на новый срок. Президент пообещал, что окажет поддержку главе региона. Тот в свою очередь должен получить «мандат доверия на следующий срок» от местных жителей.

Клычков сообщил об отправке посланий ветеранов и детей военным, находящимся в зоне боевых действий. Губернатор попросил президента также написать военнослужащим письмо со словами поддержки. Путин согласился это сделать.