08 июня 2023, 14:44
Путин напишет письмо бойцам в зону СВО
Президент Путин направит письмо бойцам в зону СВО со словами поддержки
Президент России Владимир Путин решил направить письмо российским военным в зону спецоперации. В беседе с губернатором Орловской области Андреем Клычковым глава государства отметил, что «на таких ребятах держится вся страна».
Глава региона на встрече обратился к главе государства с просьбой написать пожелания бойцам.
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«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично», — попросил Клычков.
Губернатор подчеркнул, что слова поддержки Путина станут большим подарком солдатам и хорошим подспорьем
«С удовольствием», — ответил президент главе Орловской области.
Путин согласился с Клычковым, что тыловая поддержка бойцов — это залог победы.
Клычков поделился с президентом историей о мобилизованном с позывным Депутат, который отказался от отпуска «пока не выполнит задачу» СВО.
«На таких <…> страна вся держится», — резюмировал Путин.
Ранее российский лидер раскрыл, что наши бойцы в рамках СВО сражаются с прямыми последователями нацизма.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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