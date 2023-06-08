Важное 08 июня 2023, 14:44 Путин напишет письмо бойцам в зону СВО Президент Путин направит письмо бойцам в зону СВО со словами поддержки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин решил направить письмо российским военным в зону спецоперации. В беседе с губернатором Орловской области Андреем Клычковым глава государства отметил, что «на таких ребятах держится вся страна».

Глава региона на встрече обратился к главе государства с просьбой написать пожелания бойцам.

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«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично», — попросил Клычков.

Губернатор подчеркнул, что слова поддержки Путина станут большим подарком солдатам и хорошим подспорьем

«С удовольствием», — ответил президент главе Орловской области.

Путин согласился с Клычковым, что тыловая поддержка бойцов — это залог победы.

Клычков поделился с президентом историей о мобилизованном с позывным Депутат, который отказался от отпуска «пока не выполнит задачу» СВО.

«На таких <…> страна вся держится», — резюмировал Путин.

Ранее российский лидер раскрыл, что наши бойцы в рамках СВО сражаются с прямыми последователями нацизма.